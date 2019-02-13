Новые санкции из-за инцидента в Керченском проливе: реакция Крыма

Из-за инцидента, произошедшего в Черном море с украинскими кораблями, США и Евросоюз планируют введение новых санкций против России. Как отреагировали в Крыму на подобное заявление?

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что западные страны договорились о введении новых санкций против РФ. Об этом пишет РИА Новости Крым.

«Новые санкции будут обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС в следующий понедельник и могут быть введены в течение ближайших двух месяцев», — сообщают источники. Уточняется, что санкции будут направлены против юридических и физических лиц, имевших прямое отношение к инциденту.

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Первый вице-спикер Крымского парламента Ефим ФИКС прокомментировал эту информацию:

«Мы относимся к этому спокойно. Они применяют санкции, а мы крепчаем. У нас экономика развивается, и плевать мы хотели на их санкции».

Об этом Ефим ФИКС заявил РИА Новости, отметив, что ограничительные меры только укрепят Россию, и Крым в частности.