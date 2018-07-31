Новые санкции не помешают строительству трассы «Таврида»

Сегодня с утра ЕС выпустило новый пакет санкций в который попали шесть компаний. Данные предприятия занимаются строительством Крымского моста. Но как сообщили в пресс-службе Госкомитета дорожного хозяйства Республики Крым новые санкции не станут преградой для строительства трассы «Таврида», а все работы будут закончены точно в срок как и полагается.

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«Нам известно о включении генподрядчика строительства трассы «Таврида» в санкционный список ЕС. На реализацию проектов это никак не повлияет. Все контракты с АО «ВАД» будут выполнены качественно и в срок», — заявила пресс-секретарь Госкомитета дорожного хозяйства Республики Крым Анастасия ГУРИНА.

КерчьИНФО напоминает, что в компании, попавшие в «черный список» также попал и керченский судостроительный завод «Залив», который помогает в строительстве железной дороги через Крымский мост.

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