Новые троллейбусы начнут работать для керчан уже на этой неделе

Новые троллейбусы начнут работать для керчан уже на этой неделе

Вчера троллейбусный парк Керчи пополнился еще одним троллейбусом, доставленным из Симферополя.Третий троллейбус должен быть доставлен в город сегодня. Об этом написал на своей личной странице в «FACEBOOK» Сергей БОРОЗДИН.

«Электротранспорт передан из резерва, находящегося в ГУП РК «Крымтроллейбус». Это троллейбус той же марки, что и доставленный в Керчь накануне – «Транс-Альфа», 2015 года выпуска», — пишет глава администрации Керчи.

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Бороздин отметил, что троллейбусы планируется выпустить на маршрут во вторник-среду на текущей недели. Перед эксплуатацией все машины будут обследованы, а водители пройдут стажировку на новом транспорте.

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