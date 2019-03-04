Новые троллейбусы начнут работать для керчан уже на этой неделе

Вчера троллейбусный парк Керчи пополнился еще одним троллейбусом, доставленным из Симферополя.Третий троллейбус должен быть доставлен в город сегодня. Об этом написал на своей личной странице в «FACEBOOK» Сергей БОРОЗДИН.

«Электротранспорт передан из резерва, находящегося в ГУП РК «Крымтроллейбус». Это троллейбус той же марки, что и доставленный в Керчь накануне – «Транс-Альфа», 2015 года выпуска», — пишет глава администрации Керчи.

Читайте: В Керчь прибыл новый троллейбус

Бороздин отметил, что троллейбусы планируется выпустить на маршрут во вторник-среду на текущей недели. Перед эксплуатацией все машины будут обследованы, а водители пройдут стажировку на новом транспорте.