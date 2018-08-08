Новый этап в реконструкции керченской набережной

Шаг за шагом Керчь становится все ближе к долгожданной реконструкции городской набережной. На днях администрация города Керчь передала генпроектировщику «Воронеж-Автоматика» Градостроительный план земельного участка набережной. Об этом рассказал журналистам КерчьИНФО руководитель компании «Свечение» Олег ПИТЕЦКИЙ.

Администрация города провела большую работу, чтобы в условиях отсутствия у города общего генерального плана получить генеральный план земельного участка (ГПЗУ) центральной набережной. Проектировщики приложили все необходимые усилия со своей стороны, чтобы поддержать администрацию города и получить ГПЗУ в кратчайшие сроки, насколько это возможно. В частности, компания провела геодезические работы по топосъемке участка и взаимодействию с кадастровыми инженерами.

«Мы приглашаем всех активных и заинтересованных граждан города посетить общественные слушания, где мы будем обсуждать все то, что мы предлагаем городу», — рассказал Олег ПИТЕЦКИЙ.

К этому моменту проектировщики провели все работы, которые возможны до официального получения ГПЗУ: исследование мнения жителей города, тщательный градоанализ, разработку 3-х вариантов концепции, проведение публичного голосования, выбор и финализацию Концепции набережной Керчи, а также большую часть работ по разработке проекта планировки территории и — частично — работы проектной стадии.

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Теперь, когда ГПЗУ получен, проектировщики готовы после финальной проверки передать материалы администрации города для организации общественных слушаний.

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