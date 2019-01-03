Новый год и строительство Ж/Д подходов к Крымскому мосту в Багерово (ФОТО)

Строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту заняло практически весь Керченский полуостров. Сегодня нам представилась возможность увидеть как проходят работы в Багерово. Постоянная читательница КерчьИНФО поделилась с нами своими фотографиями с места событий.

В рамках строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту продолжается масштабная реконструкция станции «Багерово». На данный момент уже демонтированы рельсы и шпалы с двух путей, а также плиты с территории вокзала. На некоторых участках строительства снесены здания.

Уже на третий день нового года работа в Багерово идет полным ходом. За станцией работает несколько единиц техники, возле станции строятся здания.

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Жители поселка безумно рады тому, что стали свидетелями исторического события, однако масштабная реконструкция приносит им массу неудобств.

Станция «Багерово» — это финальная точка железнодорожного подхода к Крымскому мосту. Общая протяженность подхода — 18 километров.

Строительство ЖД подходов к Крымскому мосту в Багерово 3 января 2019 года

Фото: Людмила Бахарева