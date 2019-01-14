Старые фото Нового года в Керчи

Подборка новогодних фотографий прошлых лет.

Старый Новый год встретила вся страна. В каждой семья есть свои традиции в этот день. Кто-то ходит с колядками по соседям. Другие готовят счастливый пирог с монетой или гадают себе прибыль на варениках с сюрпризами.

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КерчьИНФО начинает новую и добрую традицию. В праздник Нового года по старому календарю мы решили вспомнить, как Керчь встречала зимний праздник много лет назад.

Собрали небольшую подборку новогодних и зимних фото Керчи.

Старые фото Нового года