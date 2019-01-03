Новый год в Керчи начался с ДТП (ФОТО)

В первый день нового года не обошлось без аварий на дорогах Керчи. ДТП произошло прямо возле перекрёстка улиц Блюхера и Ворошилова.

Утром 1 января 2019 года керчане, проживающие в районе улицы Ворошилова, увидели как из ямы вытаскивали автомобиль.

Очевидцы пишут в социальных сетях, что водитель вместе с пассажирами был в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль на большой скорости ехал с горы и упал в яму, которую разрыли специальные службы.

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Информация о данном происшествии уже довольно распространена среди керчан, однако официальной информации о ДТП нет. По словам очевидцев, на месте аварии работали сотрудники ГИБДД, никто не пострадал.

Новый год в Керчи начался с ДТП