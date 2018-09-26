Новый объект Крымского моста: строительство базы дислокации в Керчи (ФОТО)

В рамках строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту к концу 2019 года у нас в городе появится ещё один крупный объект – база дислокации пожарного и восстановительного поездов на станции Керчь.
Новые объекты для пожарных строятся в районе железнодорожного вокзала и продолжаются вплоть до аэропорта.
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Заказчиком объекта, находящегося на улице Вокзальное шоссе, выступает Федеральное агентство железнодорожного транспорта, генеральным подрядчиком — ООО «Стройгазмонтаж», подрядчиком – ООО «Нижнеангарсктранстрой», а субподрядчиком – ООО «Спец-Строй Механизация».
Сейчас происходит полная реконструкция здания, в котором разместятся пожарные.
Когда все будет готово, здание приобретет современный вид, а снаружи оно будет выполнено в металлической плитке голубого цвета. Внутри планируется установить современные компьютерные классы, тренажеры, комнату психологической разгрузки и зону отдыха.
Недалеко от здания будет находиться полигон, где построят полосу препятствий. На полигоне будут проходить тренировки и пожарные учения.
«В случае аварии, пожара на железнодорожных путях, отсюда сразу выйдет поезд для устранения проблемы – тушения пожара и восстановления путей в месте, где они повреждены», — отмечает сотрудник организации, строившей здание для пожарных.
Поезда будут проходить за зданием, где для них уже строятся 3 железнодорожных пути.
На данный момент в Крыму нет пожарного и восстановительного поездов.
Сроки работ: III квартал 2018 года — III квартал 2019 года.