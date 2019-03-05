Новый перфоратор DHR281ZJ серии LXT от Makita с бесщёточным электромотором и сдвоенной батареей 18 вольт – непревзойдённая мощь

Компания Makita расширила популярную серию LXT перфораторов типоразмера SDS-Plus. Новая модель, имеющая функцию сверления с ударом, – это аккумуляторный инструмент 36 вольт с бесщёточным электродвигателем. Сдвоенная батарея (2x18V) обеспечивает ему ещё большую мощь, силу удара и производительность.

Особенности модели:

Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus 36 вольт, имеющий режим сверления с ударом.

Первая модель компании Makita со сдвоенной батареей 18 вольт и бесщёточным двигателем.

Удивляющий пользователя быстрозаменяемый зажимной патрон.

Конструкторские решения, эффективно гасящие вибрацию.

Перфоратора Макита DHR281ZJ питается от двух стандартных литий-ионных батарей Makita 18 вольт, что обеспечивает максимальный энергетический потенциал для привода 36V. Это первый опыт компании по созданию инструмента со сдвоенным 18-вольтовым аккумулятором и бесщёточным электродвигателем. Такое конструкторское решение позволяет значительно увеличить время непрерывной работы перфоратора без подзарядки, увеличивает его мощность и сокращает эксплуатационные расходы.

Модель перфоратора Makita DHR281ZJ имеет максимальную скорость вращения шпинделя 980 оборотов в минуту и совершает 5 тыс. ударов силой 2,8 Дж за тот же период времени. Им можно просверлить отверстие диаметром до 28 мм в бетоне, 32 мм в древесном массиве и 13 мм в стали. Эта мощная машина способна работать с универсальными корончатыми свёрлами TCT диаметром 54 мм или алмазными диаметром 65 мм, ими она с лёгкостью проделывает отверстия для коммуникаций в кирпичных и бетонных стенах. Благодаря быстросъёмному патрону, вы можете существенно сэкономить время на настройке инструмента и расширить сферу применения перфоратора. Например, быстро переходить с буров SDS-Plus на свёрла с круглым или шестигранным хвостовиком, применяемых для сверления дерева или стали.

Скорость вращения шпинделя регулируется ступенчато, колесико вариатора находится на корпусе слева, под амортизатором основной рукояти. Такое положение обеспечивает удобство оперирования. Это первый на рынке беспроводной перфоратор Makita, оснащённый виброгасящей системой, которая существенно снижает нагрузки на руки во время работы. В режиме сверления с ударом этим мощным перфоратором величина импульса вибрации не превышает 9,5 м/с2, при долблении – 9,0 м/с2, а при сверлении стали 2,5 м/с2. Имеющаяся в модели DHR281ZJ функция Soft No Load автоматически снижает скорость вращения шпинделя при отсутствии нагрузки, что не только гасит вибрацию, но и позволяет максимально точно засверливаться перед максимальным набором оборотов.

У перфоратора есть предохранительная муфта, которая уменьшает величину крутящего момента, в момент заклинивания бура. Это не только предотвращает поломку редуктора привода, но и защищает оператора от травм. Три режима работы – вращение, вращение с ударом и долбление. Есть реверс и LED-фонарь для подсвечивания рабочей зоны. Схема управления обеспечивает автоматическое поддержание скорости вращения, а также динамическое торможение.

Этот электроинструмент довольно компактен и лёгок, без батарей он весит 4 килограмма. Поставляется в контейнере Makpack 4 , являющемся частью так называемой систейнерной системы хранения рабочих принадлежностей и аксессуаров Makita. К нему подходят все модели пылеулавливающих мешков из комплекта дополнительных аксессуаров Makita, которые приобретаются отдельно.

Источник: https://makita-line.ru