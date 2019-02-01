Новый современный рыбный корпус открыли в Керчи (ФОТО)

Сегодня состоялось торжественное открытие отремонтированного рыбного корпуса на рынке Керчи.

На мероприятие прибыли представители администрации, которые в торжественной обстановке совместно с работниками нового павильона перерезали красную ленточку, знаменующую открытие отреставрированного корпуса.

Сергей БОРОЗДИН, представители администрации и рынка осмотрели новый корпус и пообщались с продавцами, которые будут работать в отремонтированном здании.

Продавцы остались довольны произведенными изменениями.

«Здесь все сделано для людей. Есть, где переодеться, где чистить рыбу, даже бойлер поставили», — рассказывает одна из продавщиц.

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Действительно, в новом корпусе созданы все условия для торговли рыбой: раздевалка для продавцов, современные мойки с сенсорными кранами, душевая с бойлером, широкие удобные прилавки с вмонтированными электронными весами и холодильниками.

Удобно в новом корпусе будет не только продавцам, но и покупателям – между прилавками достаточно места для того, чтобы пройти не толкаясь, а благодаря вмонтированным холодильным установкам, жители Керчи всегда смогут покупать свежую рыбу.

Далее представители администрации и рынка посетили и вторую часть рыбного корпуса, продавцы которого с завистью смотрели на отремонтированный павильон. Чиновники заверили, что в планах ремонт и этой части корпуса.

Новый современный рыбный корпус открыли в Керчи (ФОТО)