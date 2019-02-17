Новый учебник «История Крыма» может стать причиной межнационального конфликта?

Крымский юрист Ленура ЕНГУЛАТОВА обратилась с просьбой к властям Крыма с просьбой изъять учебник «История Крыма» для 10-х классов из-за некорректных и провокационных формулировок в отношении крымских татар. Об этом она сообщает на своей личной страничке в «Facebook».

Новый учебник по истории Крыма под редакцией С.В. Юрченко для десятиклассников посвятил целую главу рассказам о якобы лояльной деятельности крымских татар к фашистским оккупантам в период Великой Отечественной войны.

Ленура ЕНГУЛАТОВА направила письмо в Минобразования Крыма с просьбой признать учебник экстремистской литературой и изъять данное пособие из учебных планов всех общеобразовательных учреждений полуострова.

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В свою очередь, депутат Государственной Думы Российской Федерации Руслан БАЛЬБЕК поддержал инициативу крымского юриста, о чем он сообщил на своей личной страничке в «Facebook»:

«К сожалению, по-прежнему остаются так называемые историки, которые выдают собственное мнение или чьи-то рассказы за исторические факты. Это может породить межнациональную вражду и ненависть, и разрушить монолитность российской нации».

Депутат отметил, что 18 февраля проведет по этому поводу выездное совещание в городе Симферополе, на котором будут выработаны пути разрешения сложившейся ситуации.

«Эту ситуацию нужно расследовать, и на мой взгляд, очень серьезно разобраться в причинах ее возникновения, и сделать выводы», — отметил БАЛЬБЕК.

Депутат подчеркнул, что эта глава из учебника истории должна быть полностью изъята или переписана, а автор просто обязан публично принести извинения.