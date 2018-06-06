Нужны ли Керчи площадки для уличных музыкантов?

Несколько недель назад на официальном сайте Министерства курортов и туризма Республики Крым появилось положение рекомендательного характера, касающееся организации площадок для уличных музыкантов в городах Республики. Актуальность данного вопроса для нашего города журналисты КерчьИНФО обсудили с заместителем главы администрации Керчи Дилявером МЕЛЬГАЗИЕВЫМ.
Как рассказал Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ, проблем с размещением музыкантов на улицах Керчи нет.
«Данный вопрос актуален для курортных городов Крыма. У нас такой проблемы нет», — сообщил чиновник.
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Администрация города не создает каких-либо препятствий для творчества жителей и гостей Керчи.
«У нас нет заявок от уличных музыкантов, которые хотели бы работать. В городе есть лишь одна группа, состоящая из ветеранов Афганистана, которая играет на переходе на Борзенко. Им мы разрешение даем», — прокомментировал замглавы администрации.
Также чиновник добавил, что администрация Керчи открыта к получению заявок от уличных музыкантов для размещения на улицах города.