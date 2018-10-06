О наболевшем: мнения в сети о снижении цен в Керчи

После запуска грузовиков по Крымскому мосту керчане активно обсуждают ценовую политику полуострова.

С запуском грузовиков по Крымскому мосту мнением о ценовой политике поделились многие керчане. Журналисты КерчьИНФО проводили публичный опрос на острую тему. Теперь же мы соберем интересные мнения людей из социальной сети.

Читаем, анализируем, дополняем.

Некоторые читают, что поставщикам продуктов будет гораздо дешевле доставлять товары на полуостров. Ведь теперь не нужно оплачивать услуги паромной переправы. А те, кто не уверен — надеются на лучшее.

«Не знаю понизятся цены или нет, но я очень надеюсь! Ведь недавно власти обещали, что скоро все будет хорошо», — пишет Мария Велецкая.

Большое количество комментариев имели отрицательный характер. Есть мнение, что цены будут только расти, и никакого понижения ожидать не стоит.

«Ничего не понизится. В стране капитализм. И зачем коммерсантам снижать цену вместо возможности положить больше в карман? В России после 91-го года все только дорожает», — считает Максим Фетисов.

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Есть комментарии, которые не нуждаются в долгом обсуждении. Это просто факты. И поспорить с ними довольно сложно.

«Мнения это конечно хорошо, но Аксенов же заявил что понижения цен, которым кормили 4 года, не будет. Теперь надо ждать ж/д сообщения и тогда, может быть что-то упадет в цене».

«Что-то как-то долго к нам снижение цен будет идти , а точнее ползти. Не доползет чувствую».

«Бензин уже подорожал….»

«У нас продукты и все товары везут мимо Керчи в Симферополь, а потом опять в Керчь со складов. Так о каком понижении идет речь? Почему нельзя организовать склады в Керчи?»

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«На цены могут повлиять только такие гиганты, как «Магнит» и «Пятёречка». Независимо от роста доллара и транспортной логистики, у наших продавцов задний ход «заварен»! Только вверх!»

«Для того чтобы снижались цены, нужна конкуренция. Её в Крыму практически нет. Аксенов прав, цены падать не будут»

В официальной группе КерчьИНФО в социальной сети «ВКонтакте» был проведен еще один опрос. В нем приняло участие 338 человек. Более 58% считают, что цены в Крыму не снизятся, почти 14% проголосовали за вариант «может быть». 10 % считают, что цены скорее поднимутся. Чуть меньше 9% проголосовавших считаю, что все зависит не от логистики, а от власти. И только 20 человек (почти 6%) верят в снижение цен на полуострове.

Можно бесконечно говорить о возможных вариантах развития событий, но это равносильно гаданию на кофейной гуще. Остается только ждать и верить — в Крымский мост, в рубль и в разумные решения от властей.

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