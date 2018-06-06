О правильном нанесении крема для век

Привет, читатель!

Мы, косметологи Косметического Центра «MIRRA», приветствуем тебя .

Давай знакомиться)

Галина Винникова, врач-косметолог, основатель Косметического Центра «MIRRA». Окончила ТНУ им. Вернадского, специалист по физической реабилитации; кафедру эстетической медицины, РУДН, Москва.

Анастасия Винникова, косметолог. РГМУ им. Пирогова, РГСУ, Москва.

Наталья Русова, косметолог. ТНУ им. Вернадского ,специалист по физической реабилитации.

Лариса Воронина, ТНУ им. Вернадского, физическая реабилитация .

Будем рады рассказывать вам об особенностях домашнего ухода за кожей, секретиках косметолога и многих интересных и полезных вещах в косметологии .

А сегодня мы расскажем о правильном нанесении крема для век.

Конечно, все мы знаем , что крем для век наносится вокруг глаз (спасибо, кэп!).

Но мы очень часто сталкиваемся в своей практике с тем, что многие женщины (и ,тем более, мужчины) наносят крем для век неправильно .

Правильно: легкими постукивающими движениями пальцев, не растягивая кожу, наносим крем для век по костной орбите вокруг глаз. Не на веко, не втирая его максимально «чтоб точно!». Костную орбиту можно нащупать пальцами вокруг глаз (это там где в черепе отверстия под глаза , если говорить просто).

Внизу наносим от внешнего угла глаза ко внутреннему, вверху — от внутреннего ко внешнему.

Если остались вопросы — приходите) Покажем, расскажем, научим)

Будьте здоровы!

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