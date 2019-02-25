Обедать надо правильно!

Обедай вместе с Гриль-бар INKI и «Твоя Веранда»!
Главные достоинства – это скорость приготовления, невероятный вкус, честная цена, попробовав раз – влюбляешься навсегда.
Твоя Веранда проведет вместе с тобой неделю самых мировых обедов, ведь в каждом есть своя особенность и история:
Крымский обед: традиционный пряный лагман с домашней лапшой и телятиной, легкий овощной салат с томатами и хрустящим соленым огурцом, запечённая свинина с овощами — 290 р.
Итальянский обед: суп минестроне, салат овощной с мидиями и кальмаром, паста Болоньезе – 320 р.
Испанский обед: пикантный овощной крем-суп с картофелем, морковью и печеным куриным филе, андалузский салат с курицей и сочными томатами под легкой сливочной заправкой, ароматная паэлья с мидиями и овощами – 320 р.
А Гриль-бар «INKI» приготовит для тебя:
Супы: наваристый суп Гамбо с копченостями и овощами; нежный крем-суп из фасоли с печеным куриным филе; лёгкий куриный суп с потрохами – от 75 р.
Горячее: запеченная на углях скумбрия; томленая куриная печень в сливочном соусе с печеным картофелем; запечённая отбивная из свинины с томатами, сыром и картофельное пюре – от 175 р.
Салаты: немецкий салат с печеным куриным филе, картофелем и соленым огурцом в медово-горчичной заправке; салат витаминный с капустой, морковью, яблоком, курагой и орехом в сливочной заправке; салат с нежной куриной печенью, карамелизированным яблоком, сыром фета и свежей зеленью, заправленный пикантной медово-горчичной заправкой – от 65 р.
Правильный обед – это не просто вкусно, это для здоровья и отличного настроения!
Твоя Веранда, Гриль-бар INKI доставят их прямо к тебе в офис, на работу или домой. Доставка всего от 300 р.!
Ищи нас:
Твоя Веранда: ул. Ленина, 43
Бронь столов: +7 978 815 95 16
Следуй за нами:
vk.com/tvoyaveranda
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instagram.com/tvoyaveranda/
http://veranda.com.ru
Гриль – бар INKI: пер. Кооперативный,3
Бронь столов: +7 978 815 95 17
Следуй за нами:
http://inki.com.ru/
facebook.com/grillbarinki
vk.com/grillbar_inki
instagram.com/inki_grill_n_cocktails/