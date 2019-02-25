Обедать надо правильно!

Обедай вместе с Гриль-бар INKI и «Твоя Веранда»!

Главные достоинства – это скорость приготовления, невероятный вкус, честная цена, попробовав раз – влюбляешься навсегда.

Твоя Веранда проведет вместе с тобой неделю самых мировых обедов, ведь в каждом есть своя особенность и история:

Крымский обед: традиционный пряный лагман с домашней лапшой и телятиной, легкий овощной салат с томатами и хрустящим соленым огурцом, запечённая свинина с овощами — 290 р.

Итальянский обед: суп минестроне, салат овощной с мидиями и кальмаром, паста Болоньезе – 320 р.

Испанский обед: пикантный овощной крем-суп с картофелем, морковью и печеным куриным филе, андалузский салат с курицей и сочными томатами под легкой сливочной заправкой, ароматная паэлья с мидиями и овощами – 320 р.

А Гриль-бар «INKI» приготовит для тебя:

Супы: наваристый суп Гамбо с копченостями и овощами; нежный крем-суп из фасоли с печеным куриным филе; лёгкий куриный суп с потрохами – от 75 р.

Горячее: запеченная на углях скумбрия; томленая куриная печень в сливочном соусе с печеным картофелем; запечённая отбивная из свинины с томатами, сыром и картофельное пюре – от 175 р.

Салаты: немецкий салат с печеным куриным филе, картофелем и соленым огурцом в медово-горчичной заправке; салат витаминный с капустой, морковью, яблоком, курагой и орехом в сливочной заправке; салат с нежной куриной печенью, карамелизированным яблоком, сыром фета и свежей зеленью, заправленный пикантной медово-горчичной заправкой – от 65 р.

Правильный обед – это не просто вкусно, это для здоровья и отличного настроения!

Твоя Веранда, Гриль-бар INKI доставят их прямо к тебе в офис, на работу или домой. Доставка всего от 300 р.!

Ищи нас:

Твоя Веранда: ул. Ленина, 43

Бронь столов: +7 978 815 95 16

Следуй за нами:

vk.com/tvoyaveranda

facebook.com/tvoyaveranda/

instagram.com/tvoyaveranda/

http://veranda.com.ru

Гриль – бар INKI: пер. Кооперативный,3

Бронь столов: +7 978 815 95 17

Следуй за нами:

http://inki.com.ru/

facebook.com/grillbarinki

vk.com/grillbar_inki

instagram.com/inki_grill_n_cocktails/