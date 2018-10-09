Объекты культуры Крыма отремонтируют на 1 200 000 000 рублей

В рамках ФЦП планируется произвести ремонт в 67 учреждениях культуры Крыма. Об этом сообщила министр культуры Республики Крым в рамках радиоэфира.

Ремонтные работы будут произведены в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».

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«В течение двух лет капитальный ремонт будет произведен на 67 объектах культуры. В их перечень включены учреждения, по которым была сделана проектно-сметная документация на протяжении 2015-2018 годов и получены необходимые заключения госэкспертизы», — пояснила Арина НОВОСЕЛЬСКАЯ.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики Крым в список ФЦП вошли 49 объектов культурно-досугового типа (клубы и дома культуры), 6 детских школ искусств, 3 музея, 5 библиотек, 2 концертных зала, 2 театра.

Остается надеяться, что в этот перечень попадут и учреждения культуры Керчи.

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