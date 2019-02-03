Объекты придорожного сервиса вдоль трассы «Таврида» будут похожи на мини-города

Благодаря этому появятся дополнительные рабочие места для жителей муниципалитетов с зарплатой выше средней.

В Министерстве экономического развития Республики Крым определились с инвесторами, которые будут отвечать за многофункциональные зоны придорожного сервиса трассы «Таврида». Они будут строиться как мини-города — с отелями, торговыми центрами, ресторанами и детскими площадками. Об этом сообщает Риа Новости Крым.

Запланировано, что к моменту сдачи автодороги вдоль трассы появятся шесть пар АЗС и четыре пары многофункциональных зон. Эти участки определены Службой автомобильных дорог Республики Крым. При этом АЗС будут типовыми, а вот у крымских МФЗ пока не будет аналогов в России. На них можно разместить намного больше сервисов, чем прописано в требованиях, разработанных «Росавтодором».

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Инвестиционный конкурс на строительство шести МФЗ вдоль трассы «Таврида» выиграли три участника — МФК «Таврида», ООО «Фирма ТЭС» и ООО «Барвинок». Стоимость трех инвестпроектов разная — более 600 000 000 рублей, 220 000 000 рублей и 480 000 000 рублей соответственно. Все они будут окупаться в среднем 7-8 лет, потому что в МФЗ есть много бесплатных сервисов, которые денег приносить не будут.

На МФЗ будут заняты от 40 до 90 человек — это рабочие места для жителей муниципалитетов, зарплата которых составит от 25 000 до 27 000 рублей. Строиться МФЗ будут в соответствии с этапностью возведения самой трассы «Таврида» — сначала с одной стороны от дороги, к 2020 году — с другой.

«В составе наших МФЗ будут АЗС, гостиница, стоянки для легкового транспорта и отдельно — для большегрузных машин. Причем учитывая специфику нашего региона, мы предложили их сделать крытыми, защищенными от солнца и дождя. Там будет и полноценный торговый центр, и рынок для местных фермеров и предпринимателей, где они смогут реализовывать свою сувенирную продукцию, фрукты-овощи. Прописаны отдельные требования для встречи детских автобусов — с кухней, с игровой зоной. Будет туристический навигатор — электронный терминал, где можно выбрать маршрут для ознакомления с достопримечательностями Крыма. Обязательно — зарядная станция для электромобилей, потому что этот транспорт уже широко развит на материковой части России. Банкоматы, аптеки, мультимедийные экраны, туалеты, мойки, СТО», — перечисляет заместитель министра экономического развития Республики Крыма Татьяна МАЛИЙ.

Перед началом работ над проектами эксперты изучили российский и зарубежный опыт организации подобных площадок. Они учли все достоинства и недостатки МФЗ в разных городах мира.

Специалисты рассказали, что МФЗ будут выглядеть как ультрасовременный комплекс. Они создадут имидж Крыма как современного курорта.

Фото предоставлено Минэкономразвития РК для Риа Новости Крым