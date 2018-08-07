Обеспечить свою информационную безопасность можно с компанией «СпецТехКонсалтинг»

Бизнес-структуры на современном этапе, как никогда нуждаются в конфиденциальности информации и ее защите. Развитие IT-технологий не только способствует новым способам обмена и хранения информации, но и позволяет разрабатывать решения, направленные на взломы ресурсов, хранящих секретную информацию и ее хищение. Поэтому проблема безопасности информационных систем актуальна, как для государственных структур, так и для бизнеса.

Решение этих проблем в настоящее время возложены на службы, оказывающие услуги информационной безопасности.

Информационная безопасность и требования к ней

Под информационной безопасностью подразумевают комплекс аппаратных средств, программного обеспечения, предназначенного для их оснащения, а также специально разработанных мер, направленных на защиту ресурсов, которые могут быть подвержены случайному или умышленному внедрению, способному похитить или уничтожить важную информацию.

Проекты, разработанные для обеспечения информационной безопасности, должны быть надежны и соответствовать целому ряду требований, в первую очередь, таких как:

соблюдение конфиденциальности;

соответствие заявленным характеристикам;

комплексность;

соблюдение норм действующего законодательства;

масштабируемость;

возможность интеграции;

управляемость.

Обеспечение информационной безопасности

Для обеспечения надежной защиты информации недостаточно наличия даже самого высокотехнологичного оборудования. Здесь не обойтись без квалифицированных специалистов, имеющих немалый опыт в сфере защиты интеллектуальных ресурсов. Знаний штатных сотрудников в такой ситуации зачастую бывает мало. Единственный выход в таком случае – обращение за помощью к профессионалам.

Экспертные услуги по обеспечению информационной безопасности оказывают специалисты компании «СпецТехКонсалтинг». Здесь можно заказать полный комплекс услуг, результатом выполнения которых будет создание эффективной системы, направленной на защиту IT структуры любой сложности.

Аутсоринг информационной безопасности предусматривает IT-решения, как комплексного, так и индивидуального характера, включающие разработку стратегии, подбор и поставку необходимого оборудования и ПО, оказание сервисных услуг и технической поддержки.

Оказание услуг данного рода должно соответствовать следующим принципам:

полное выполнение требований Заказчика относительно безопасности информации;

возможность последующей модернизации создаваемых решений;

масштабируемость архитектуры и ее гибкость;

обеспечение беспрерывного протекания запланированных бизнес-процессов.

Услуги по обеспечению безопасности информации включают:

мониторинг действующих систем хранения информации, ПО и информационной безопасности;

принятие мер по обеспечению защиты документов и файлов, корпоративных коммуникационных сетей, виртуальной среды, направленных на защиту от несанкционированных вторжений, утечек или полного уничтожения информации;

организация защиты серверов и рабочих станций;

оказание консультационной поддержки.

Компания «СпецТехКонсалтинг» предлагает аппаратное оборудование, ПО, а также услуги по разработке IT систем на разных платформах и решений по защите IT ресурсов соответственно самым последним технологическим разработкам.

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