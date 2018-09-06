Обновленный план проведения парада невест в Керчи в 2018 году

Парад невест, ежегодно проходящий в Керчи — поистине восхитительное зрелище.
Известен обновленный план проведения Всекрымского парада невест в городе Керчь в 2018 году, на котором будет выступать оркестр Сергея Ефименко «Бриз Бенд».
Мероприятие состоится в рамках празднования Дня города 9 сентября.
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13.00-14.00 – регистрация участниц фестиваля. Выступление оркестра Сергея Ефименко «Бриз Бенд»;
14.00-15.00 – открытие фестиваля;
15.00-17.00 – автопати по городу и фотосессия на Митридате;
17.00-17.30 – шествие невест по улице Ленина и городской набережной;
17.30-18.00 – торжественная часть праздника, флеш-моб;
18.00-19.00 – концертная программа;
18.00-19.00 – морская прогулка для невест;
19.00-22.00 – вечеринка для невест в ресторане «Галеон».