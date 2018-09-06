Обновленный план проведения парада невест в Керчи в 2018 году

Парад невест, ежегодно проходящий в Керчи — поистине восхитительное зрелище.

Известен обновленный план проведения Всекрымского парада невест в городе Керчь в 2018 году, на котором будет выступать оркестр Сергея Ефименко «Бриз Бенд».

Мероприятие состоится в рамках празднования Дня города 9 сентября.

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13.00-14.00 – регистрация участниц фестиваля. Выступление оркестра Сергея Ефименко «Бриз Бенд»;

14.00-15.00 – открытие фестиваля;

15.00-17.00 – автопати по городу и фотосессия на Митридате;

17.00-17.30 – шествие невест по улице Ленина и городской набережной;

17.30-18.00 – торжественная часть праздника, флеш-моб;

18.00-19.00 – концертная программа;

18.00-19.00 – морская прогулка для невест;

19.00-22.00 – вечеринка для невест в ресторане «Галеон».

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