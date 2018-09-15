Станут ли керченские пляжи доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья?

Керченская природоохранная общественная организация «Экология и мир», которая приглашает керчан к более активному сотрудничеству, решает вопрос с благоустройством пляжей на территории города. Об этом сообщает на странице организации в социальной сети её руководитель Виктор ПОПОВ.

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Члены природоохранной общественной организации «Экология и мир» обратились с вопросом о благоустройстве пляжей на территории города в прокуратуру Керчи и Крыма, на что получили ответ из городской администрации, который содержал сообщение о том, что в соответствии с рекомендацией Министерства курортов и туризма Республики Крым, администрацией города Керчи сформированы инвестиционные площадки для создания на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым благоустроенных пляжей с инфраструктурой.

Кроме того, прибрежная территория по улице Сморжевского уже внесена в реестр муниципальных площадок.

«Мы шли по нескольким направлениям. Во-первых, мы протестовали против того, что в прибрежной зоне города, протяжённость которой составляет 40 километров, нет практически ни одного доступного пляжа. Во-вторых, у нас нет ни одного доступного пляжа для людей с ограниченными возможностями здоровья. В-третьих, для маломобильных граждан, которыми являются пожилые люди, мамы с грудными и малыми детьми, люди с трудностями передвижения, мы тоже хотели бы добиться доступности пляжей города. Все они имеют право на доступ к морю», — рассказал Виктор ПОПОВ.

Также руководитель керченской природоохранной общественной организации «Экология и мир» отметил, что можно добиться многого, если на помощь закону придёт общественность.

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