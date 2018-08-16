Общественный совет Керчи увидел предварительный проект путепровода над улицей Буденного

Проектированием занимается та же организация, которая разработала путепровод по Шоссе Героев Сталинграда.

Нет сомнений, что они имеют определенный опыт и понимают с какими геологическими условиями им придётся столкнуться.

Новый путепровод необходим для развязки и увеличения пропускной способности. Осуществить все задуманное и построить новый путепровод планируют до конца 2020 года.