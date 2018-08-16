Общественный совет Керчи увидел предварительный проект путепровода над улицей Буденного

Сегодня прошло заседание Общественного совета, на котором решалась судьба путепровода на улице Буденного.
С докладом выступил глава администрации Сергей БОРОЗДИН, на котором представил пробный проект нового путепровода.
Эксперты, изучавшие существующую эстакаду пришли к мнению, что он подлежит демонтажу, на его месте будет построена новая четырехполосная дорога, со съездами на Нижний Солнечный и Солдатскую слободку.
Проектированием занимается та же организация, которая разработала путепровод по Шоссе Героев Сталинграда.
Нет сомнений, что они имеют определенный опыт и понимают с какими геологическими условиями им придётся столкнуться.
Новый путепровод необходим для развязки и увеличения пропускной способности. Осуществить все задуманное и построить новый путепровод планируют до конца 2020 года.
Общественным советом был одобрен предварительный проект, но попросили учесть некоторые важные нюансы. Главное, чтобы развязка была удобной для всех керчан, включая категорию людей с ограниченными возможностями.
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