За последние несколько недель резко выросла цена на топливо в России. Сайт КерчьИНФО предлагает обзор цен на бензин в нашем городе.
Бензин в Крыму всегда был дороже, чем на материковой России. На сегодня максимальная стоимость А-98 составляет 54,98 рубля. За последние 2 недели цену на топливо поднимали 3 раза.
Цена на бензин в Керчи
АТС REDPETROL
А-98 — 54,90 руб.
А-95 — 48,20 руб.
А-92 — 46,20 руб.
ДТ евро — 49,20 руб.
ДТ — 47,80 руб.
ГАЗ — 25,50 руб.
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АТС ATAN
A-95 — 48,29 руб.
А-92 — 46,29 руб.
ДТ — 48,29 руб.
ГАЗ — 25,59 руб.
АТС Formula
А-98 — 54,89 руб.
А-95 — 46,89 руб.
А-92 — 44,39 руб.
ДТ — 46,89 руб.
АТС TES
A-95 premium — 49,90 руб.
А-95 — 48,90 руб.
А- 92 — 46,90 руб.
ДТ- 48,90 руб.
ГАЗ — 24,70 руб.
Обзор цен на бензин в Керчи