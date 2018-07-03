Обзор цен на основные продукты в Керчи в июле 2018 года

Лето уже сменило свой первый месяц. Традиционно команда КерчьИНФО отправляется на Центральный рынок для обзора цен на основные и сезонные продукты.
Предлагаем вашему вниманию цены на основные и сезонные продукты в июле.
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Обзор цен на основные продукты в Керчи
Мясо(мякоть)
Телятина 450-470р руб.
Свинина 270-280 руб.
Курятина(филе) 245 руб.
Рыба
Бычки 100 руб.
Хамса 100-120 руб.
Селёдка (керченская) малосольная 70-80 руб./шт.
Лобань 150 руб.
Овощи
Картофель 25-60 руб.
Морковь 60-65 руб.
Свёкла 60 руб.
Лук 30 руб.
Кабачок 25 руб.
Болгарский перец 55-60 руб.
Помидор (розовый) 50-80 руб.
Огурец 30-40 руб.
Кукуруза 25 руб./шт
Фрукты и ягоды
Яблоко 75-120 руб.
Груша 120 руб.
Инжир 250 руб.
Дыня 50 руб.
Арбуз 30 руб.
Крыжовник 150руб.
Персик крымский 80 руб.
Малина(стакан) 90 руб.
Абрикос 100-120 руб.
Нектарин 80 руб.
Черешня 150-180 руб.
Грибы
Шампиньоны 220-250 руб.
Вешенки 150 руб.