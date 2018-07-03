Обзор цен на основные продукты в Керчи в июле 2018 года

Лето уже сменило свой первый месяц. Традиционно команда КерчьИНФО отправляется на Центральный рынок для обзора цен на основные и сезонные продукты.

Предлагаем вашему вниманию цены на основные и сезонные продукты в июле.

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Обзор цен на основные продукты в Керчи

Мясо(мякоть)

Телятина 450-470р руб.

Свинина 270-280 руб.

Курятина(филе) 245 руб.

Рыба

Бычки 100 руб.

Хамса 100-120 руб.

Селёдка (керченская) малосольная 70-80 руб./шт.

Лобань 150 руб.

Овощи

Картофель 25-60 руб.

Морковь 60-65 руб.

Свёкла 60 руб.

Лук 30 руб.

Кабачок 25 руб.

Болгарский перец 55-60 руб.

Помидор (розовый) 50-80 руб.

Огурец 30-40 руб.

Кукуруза 25 руб./шт

Фрукты и ягоды

Яблоко 75-120 руб.

Груша 120 руб.

Инжир 250 руб.

Дыня 50 руб.

Арбуз 30 руб.

Крыжовник 150руб.

Персик крымский 80 руб.

Малина(стакан) 90 руб.

Абрикос 100-120 руб.

Нектарин 80 руб.

Черешня 150-180 руб.

Грибы

Шампиньоны 220-250 руб.

Вешенки 150 руб.

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