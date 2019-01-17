Очередь на жильё в Керчи движется благодаря инвесторам

В Керчи остается актуальным жилищный вопрос. Данная проблема является достаточно сложной. Сегодняшний прием граждан начался именно с неё.

Всего на квартирном учете в Керчи состоит больше 1 500 человек. Собственного жилья город не строит, но благодаря инвесторам есть возможность хоть как-то двигать очередь. Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

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Глава администрации объяснил, что в Керчи ведется строительство жилого дома по улице Кирова, а вскоре начнет строиться и жилой комплекс «Чкалова парк». Застройщики взяли на себя обязательства предоставить городу порядка 10% от общей жилой площади, благодаря чему обязательно будет реализована и льготная очередь.