Очередь в детские сады: в Керчи создать около 1 000 мест

В 2019 году запланирован ремонт детских садов и строительство новых. Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

Проблема очередности в детские сады Керчи стоит очень остро.

В 2018 году за средства городского бюджета были отремонтированы и введены в эксплуатацию 3 группы в детских садах №20 и №15, что позволило создать для детей еще 67 мест. В марте планируется открытие на базе детского сада №11 «Ручеек» в районе Вокзального шоссе модульного корпуса на 100 мест, а в 2019 году в районе запланировано строительство стационарного детского сада на 200 мест.

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В 2019 году создадут 400 мест с помощью ремонта и введения в эксплуатацию приостановленных групп в шести детских садах города. Поручение по финансированию этих мероприятий дал Глава республики Крым Сергей АКСЕНОВ. Проектно-сметная документация на эти цели разработана, положительное заключение экспертизы ожидается в 1 квартале. Также в ближайшее время планируется приобретение модульного детского сада в дошкольное образовательное учреждения № 53, что позволит создать дополнительно ещё 100 мест. Не останется без внимания и район Аршинцево – там намечено строительство стационарного сада на 140 мест в районе улицы Клинковского. «Готовы не снижать темпы работы в этом направлении, тогда проблему очередности в детские сады Керчи возможно будет решить полностью», — рассказывает БОРОЗДИН. Бюджет в сфере образования в 2018 году освоен на 99,7%.