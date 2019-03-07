ДТП на Шоссе Героев Сталинграда в Керчи: столкнулись два автомобиля

Аварии на Шоссе Героев Сталинграда уже становятся закономерностью.
Керчане сообщили журналистам КерчьИНФО о том, что перед эстакадой по Шоссе Героев Сталинграда произошло очередное ДТП. Сегодня во второй половине дня отечественный автомобиль врезался в белую иномарку.
По предположениям очевидцев, ВАЗ не успел притормозить перед сбавившей скорость иномаркой. Через мгновение произошло попутное столкновение. В результате аварии, у отечественного автомобиля повреждена передняя часть, у иномарки — задняя.
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Официальной информации об аварии нет. Подробности неизвестны.
Керчане, будьте внимательны и осторожны на дорогах!