Очередное ДТП на заснеженной «Тавриде»: движение затруднено

Журналистам КерчьИНФО стала известна информация для тех, кто собирается ехать по «Тавриде» в сторону Феодосии.

Один из жителей Керчи прислал в нашу редакцию сообщение том, что автомобилей в сторону Феодосии едет много, а дорога очень плохо расчищена от снега. Движение по трассе затруднено.

Кроме того, около села Батальное Ленинского района произошла авария. Подробности неизвестны, однако сейчас в районе места ДТП автомобили движутся со скоростью от 10 до 40 км/ч.

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«По своей правой полосе трудно проехать, местами почищено только. А по встречной чище намного, поэтому все машины едут по встречке».

Автомобилисты, будьте крайне осторожны!