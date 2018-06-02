Очередное ДТП в Керчи

В Керчи не прекращаются аварии и дорожно-транспортные происшествия.
Так, сегодня в районе остановки «Луч» столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Произошел наезд на стоящее транспортное средство.
Как сообщили журналистам КерчьИНФО в пресс-служба МВД, в результате аварии пострадавших нет.
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Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи