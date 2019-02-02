Очередной пожар в Щёлкино: «Может, случайности не случайны?»

Жители маленького городка недалеко от Керчи обеспокоены количеством пожаров.

В городе Щёлкино Ленинского района 2019 год начался с пожаров. Все мы помним, как 12 января на крыше многоэтажного дома взорвались два газовых баллона. Взрыв спровоцировал пожар. Если бы не оперативные и слаженные действия спасателей, то могло бы случиться большое несчастье. Следующий пожар произошел 20 января. По прибытии огнеборцы обнаружили, что причиной сильного задымления в подъезде является горение дверного полотна. 24 января в этом же городке загорелась квартира в многоэтажке. Были эвакуированы десять человек, в том числе двое детей. Спасатели вовремя локализовали, а затем ликвидировали пламя. 27 января в службу спасения поступило сообщение о пожаре на крыше дома в городе Щелкино. Во время проведения ремонтных работ на крыше пятиэтажного дома загорелись кровельные материалы. В течение 15 минут пожар был полностью ликвидирован. К счастью, пострадавших не было.

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В последний день января пожарные обнаружили, что в центре города открытым огнем горит мопед. В считанные минуты они провели боевое развертывание и успешно ликвидировали возгорание транспортного средства. Причины возникновения огня устанавливают эксперты. А в первый день февраля вечером снова горела квартира.

О всех случаях возгораний сообщают в пресс-службе МЧС России по Республике Крым, а также очевидцы происшествий.

Жители маленького городка обеспокоены количеством пожаров.

«Да что же это такое? Прямо напасть какая-то на город наш обрушилась. Слишком уж подозрительно часто пожары у нас стали случаться. Может, случайности не случайны?» — делятся друг с другом своими мыслями жители города в социальных сетях.

Надеемся, что на этом череда пожаров в Щёлкино закончится.

Фото взято из социальных сетей