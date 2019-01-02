За сегодняшнее утро на «Тавриде» произошло несколько аварий

Хоть настоящей заснеженной зимы в Крыму нет, временами все равно идет мелкий снег, стоит легкий мороз. На дорогах из-за погодных условий и постоянно проезжающего транспорта образовывается гололедица.

Сегодня около 8:00 на трассе «Таврида» в районе Феодосии произошло ДТП. В это время была очень скользкая дорога. Об этом сообщает очевидец аварии.

«Остановились, чтобы помочь вытащить слетевшую с трассы машину. Пока стояли, девушку с ребёнком развернуло в отбойник»

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Очевидец происшествия добавил, что примерно 5 км от этого место было ещё несколько ДТП такого же характера.

Крымчане, будьте аккуратны на дорогах!