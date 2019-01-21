Один моряк погиб при пожаре в Керченском проливе

Два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, на одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв. Эту информацию журналистам подтвердили в пресс-службе МЧС России по Республике Крым.

Происшествием занимаются спасатели Краснодарского края.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на морском спасательно-координационный центр Новороссийска, к спасению членов команд горящих в судах привлечено около 10 кораблей.

«Спасательная операция идет. Два судна горят, люди в воде. Восемь-десять судов привлечено к спасательной операции. Это якорная стоянка», — сказал собеседник агентства.

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Как сообщил источник в экстренных службах Краснодарского края, один моряк погиб.

«Это произошло в территориальных водах РФ. По предварительным данным, 30 спасены, один погибший», — сказал собеседник агентства.