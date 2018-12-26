Одна из основных дорог в Керчи была отремонтирована по требованию прокуратуры

Яму на перекрестке Маршала Еременко и Кирова в Керчи устранили по требованию прокуратуры.

Ранее, в ходе проверки ведомство, установило нарушения дорожного покрытия на перекрестке. Целостность дорожного покрытия была повреждена во многих местах, длина отдельных выбоин достигала 5 м, а ширина – 8 м, что значительно превышает установленные стандартами предельные размеры просадок, выбоин и иных повреждений.

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«Ввиду нарушений требований к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, прокурор города внес представление в администрацию г. Керчи с требованием о проведении ремонта дорожного покрытия», — информирует пресс-служба прокуратуры г. Керчь.

Сейчас, благодаря сотрудникам ведомства, целостность дорожного полотна восстановлена.