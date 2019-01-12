Официальная информация о взрыве крыши многоэтажки в Крыму

Сегодня в Крыму не обошлось без происшествий.

12 января 2019 в 12:45 спасателям поступило сообщение о том, что в городе Щелкино на крыше девятиэтажного дома № 48В произошло 2 хлопка. По уточненным данным взорвалось 2 газовых баллона во время проведения ремонтных работ кровли. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

К месту происшествия направлены подразделения пожарно-спасательной службы и другие службы экстренного реагирования.

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Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составляет 12 кв. м. Угрозы обрушения дома и разрушения кровли нет.

Пожарным удалось полностью ликвидировать пожар в 13:27. В его ликвидации всего было задействовано более 30 человек и более 10 единиц техники.