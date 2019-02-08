Официально: Директор Керченского политеха уволилась

Редакция КерчьИНФО проверила информацию об увольнении Ольги ГРЕБЕННИКОВОЙ с должности директора Керченского политехнического колледжа.
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Пресс-служба Министерства образования, науки и молодежи РК подтвердила информацию. Ольга Николаевна действительно написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Известно, что пока на должность директора Политехнического колледжа никто не назначен.
Связано ли увольнение Ольги Николаевны с событиями 17 октября 2018 года — неизвестно.