Официально: объявлены дни траура в Крыму

В связи с трагическими событиями в Керчи 17 октября 2018 года глава Крыма издал указ «Об объявлении траура в связи с трагическими событиями в городе Керчи».
В результате трагических событий, произошедших в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Крым «Керченский политехнический колледж» имеются многочисленные жертвы и пострадавшие.
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Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ постановляет:
1 .Объявить 18, 19, 20 октября 2018 года днями траура в Республике Крым.
2. В дни траура на всей территории Республики Крым приспустить Государственные флаги Российской Федерации и Республики Крым.
3. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям Республики Крым отменить развлекательные мероприятия и передачи в дни траура.
4. Совету министров Республики Крым принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.