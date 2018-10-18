Официально: объявлены дни траура в Крыму

В связи с трагическими событиями в Керчи 17 октября 2018 года глава Крыма издал указ «Об объявлении траура в связи с трагическими событиями в городе Керчи».

В результате трагических событий, произошедших в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Крым «Керченский политехнический колледж» имеются многочисленные жертвы и пострадавшие.

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Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ постановляет:

1 .Объявить 18, 19, 20 октября 2018 года днями траура в Республике Крым.

2. В дни траура на всей территории Республики Крым приспустить Государственные флаги Российской Федерации и Республики Крым.

3. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям Республики Крым отменить развлекательные мероприятия и передачи в дни траура.

4. Совету министров Республики Крым принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

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