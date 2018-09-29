Официально: грузовики поедут по Крымскому мосту с 1 октября

По официальной информации, с 1 октября грузовой транспорт сможет ездить по Крымскому мосту.

Государственный комитет дорожного хозяйства Крыма отменил действие ограничений на проезд грузового транспорта на автоподходах к Крымскому мосту. Приказ размещён на правительственном портале Крыма.

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«Приказ Государственного комитета дорожного хозяйства РК от 14. 05. 2018 года «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Республики Крым» признать утратившим силу», – говорится в документе и добавляется, что изменения вступят в силу с 1 октября этого года.

Ранее, 14 мая этого года, Госкомитет дорожного хозяйства издал приказ о временном ограничении движения для автомобилей массой более 3, 5 тонн на участке автодороги Керчь-Феодосия в районе въезда в Керчь. В частности, грузовикам был запрещён заезд на автоподходы к Крымскому мосту.

Напомним, что движение для автомобилей максимальной массой до 3, 5 тонны и автобусов по Крымскому мосту было открыто 16 мая. Уже к вечеру транспортный переход побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы по числу пропущенных транспортных средств.

По состоянию на 1 сентября по Крымскому мосту проехали почти два с половиной миллиона транспортных средств. Только за август транспортный трафик в обе стороны составил 845 тысяч автомобилей.

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