Официально: водохранилище под Керчью обмелело?

Редакция КерчьИНФО получила официальный ответ на запрос о состоянии водохранилища, которое снабжает Керчь. Хватит ли керчанам воды?

К журналистам КерчьИНФО обратились горожане, которые были обеспокоены состоянием Новониколаевского водохранилища. Незамедлительно мы направили редакционный запрос в Государственный комитет по водному хозяйству:

«Госкомводхозом обеспечивается ежедневный учет баланса поверхностной воды, сосредоточенной в водохранилищах республики, с учетом притоков, подачи воды на нужды потребителей, а также паводковых сбросов. По состоянию на 10 октября 2018 года, наполнение Станционного водохранилища составляет 19,5 %».

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Также отмечается, что сейчас подача воды на водоочистные сооружения в Керчи осуществляется непосредственно из Северо-Крымского канала в объеме 36 000 м3 в сутки без заполнения Станционного водохранилища.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что недостатка воды в Керчи нет. А состояние водохранилища в данном случае имеет лишь малое влияние, так как основное снабжение мы получаем из Севере-Крымского канала.

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