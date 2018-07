Официальное заявление Канады: Россия украла Крым, открыв Крымский мост

Мастера студии красоты «LAURA» —партнеры конкурса красоты «Queen and Princess of the season 2018» провели подготовку участниц номинации PRINCESS к первой фотосессии. День прошёл в весёлой и непринуждённой атмосфере. Девочки — красавицы, не только преобразились для первого старта соревнований, но и попробовали себя в роли визажистов и парикмахеров. Читайте: В рамках конкурса красоты Queen and […]