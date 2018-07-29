Официальное заявление Канады: Россия украла Крым, открыв Крымский мост

28 июля 2018 года Global Affairs Canada опубликовала официальное заявление, в котором говорится что Россия нарушает международный порядок и международные нормы, согласно которым, ни одна страна в мире не может изменить границы другой страны.

«Канада непоколебима в своей поддержке народа Украины», — подчеркивается в заявлении.

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Канада осуждает «насильственную» интеграцию Крыма в состав РФ, утверждая, что это сделано, в том числе и с помощью открытия Крымского моста через Керченский пролив.

Свое заявление канадское МИД завершило тем, что Международное сообщество продолжит свое давление на Россию, в том числе и посредством экономических санкций.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума который состоялся 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе, по результатам которого около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города проголосовали за воссоединение полуострова с Россией.

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