Списки пострадавших при массовом убийстве в Керчи на 01:00

Списки пострадавших при массовом убийстве в Керчи на 01:00

Вчера в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство.

В 19:00 в Симферополь прибыл самолёт ИЛ-76 МЧС России с группой с психологов и медицинскими специалистами, которые будут оказывать помощь пострадавшим.

Есть погибшие.

Администрация города предоставила списки пострадавших во время взрыва в Керченском политехническом колледже на 01:00. Сейчас они все находятся в больницах.

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Ленинская ЦРБ:

  • 1. Бочка Мария Андреевна, 26.11.2001
  • 2. Соколова Анастасия Сергеевна, 30.05.2000
  • 3. Ротаенко Анна Геннадьевна, 06.09.2002
  • 4. Лоло Яна Игоревна, 06.09.2002
  • 5. Зарубина Ксения Руслановна, 25.02.2000
  • 6. Рыбкин Никита Игоревич, 04.10.2002
  • 7. Веремюк Данила Александрович, 20.04.2001
  • 8. Альшевский Игорь Сергеевич, 04.08.1998

Керченская больница имени Пирогова:

  • 9. Лысенко Елизавета Денисовна, 01.03.2001
  • 10. Ильясова Арзы Расимовна, 15.03.2003
  • 11. Калиниченко Наталья Юрьевна, 15.04.2002
  • 12. Пономарева Виктория Александровна, 13.04.2003
  • 13. Грищенко Николай Сергеевич, 12.12.2001
  • 14. Грищенко Ольга Николаевна
  • 15. Бурлов Евгений Алексеевич, 05.10.2002
  • 16. Карпушева Фатиме Наильевна, 02.10.2002
  • 17. Александрова Кристина Николаевна, 10.08.2003
  • 18. Михлина Юлия Сергеевна, 30.03.2003
  • 19. Дьяченко Ксения Георгиевна, 14.01.2001
  • 20. Егорова Яна Витальевна, 19.07.1998
  • 21. Третьякова Наталья Андреевна, 11.06.2000
  • 22. Розанова Любовь Андреевна, 13.11.1999
  • 23. Дейнега Карина Александровна , 03.03.2000
  • 24. Голозубова Татьяна Андреевна, 24.05.2003
  • 25. Чурина Надежда Константиновна
  • 26. Галанова Алла Владиморовна
  • 27. Васильева Ирина Анатольевна
  • 28. Демчук Виктория Витальевна, 04.04.2001
  • 29. Паникоровская Наталья Ивановна
  • 30. Брагина Екатерина Дмитриевна
  • 31. Пьянова Валентина Максимовна

Темрюкская ЦРБ:

  • 32. Зацаренко Валерия Константиновна, 08.09.2001
  • 33. Гурская Ксения Андреевна, 14.07.2002
  • 34. Красницкая Екатерина Николаевна, 19.07.2002

Краснодарская больница:

  • 35. Пиненжик Олег Александорич, 28.10.1999
  • 36. Шилина Анна Вячеславовна, 29.03.2001

Республиканская детская клиническая больница:

  • 37. Радько Анастасия Юрьевна, 29.04.2002

Симферопольская № 6:

  • 38. Гуцуляк Виктория Александровна, 14.09.1999
  • 39. Жукова Виктория Андреевна, 27.07.1996

Семашко:

  • 40. Крутько Николай Константинович, 02.06.2000

Керченский онкодиспансер:

  • 41. Николаева Юлия Владимировна, 9.03.1990
  • 42. Кондрашечкин Валентин Витальевич, 15.06.2000

Среди пострадавших находятся двое неизвестных.

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