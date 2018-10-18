Списки пострадавших при массовом убийстве в Керчи на 01:00

Вчера в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство.
В 19:00 в Симферополь прибыл самолёт ИЛ-76 МЧС России с группой с психологов и медицинскими специалистами, которые будут оказывать помощь пострадавшим.
Есть погибшие.
Администрация города предоставила списки пострадавших во время взрыва в Керченском политехническом колледже на 01:00. Сейчас они все находятся в больницах.
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Ленинская ЦРБ:
- 1. Бочка Мария Андреевна, 26.11.2001
- 2. Соколова Анастасия Сергеевна, 30.05.2000
- 3. Ротаенко Анна Геннадьевна, 06.09.2002
- 4. Лоло Яна Игоревна, 06.09.2002
- 5. Зарубина Ксения Руслановна, 25.02.2000
- 6. Рыбкин Никита Игоревич, 04.10.2002
- 7. Веремюк Данила Александрович, 20.04.2001
- 8. Альшевский Игорь Сергеевич, 04.08.1998
Керченская больница имени Пирогова:
- 9. Лысенко Елизавета Денисовна, 01.03.2001
- 10. Ильясова Арзы Расимовна, 15.03.2003
- 11. Калиниченко Наталья Юрьевна, 15.04.2002
- 12. Пономарева Виктория Александровна, 13.04.2003
- 13. Грищенко Николай Сергеевич, 12.12.2001
- 14. Грищенко Ольга Николаевна
- 15. Бурлов Евгений Алексеевич, 05.10.2002
- 16. Карпушева Фатиме Наильевна, 02.10.2002
- 17. Александрова Кристина Николаевна, 10.08.2003
- 18. Михлина Юлия Сергеевна, 30.03.2003
- 19. Дьяченко Ксения Георгиевна, 14.01.2001
- 20. Егорова Яна Витальевна, 19.07.1998
- 21. Третьякова Наталья Андреевна, 11.06.2000
- 22. Розанова Любовь Андреевна, 13.11.1999
- 23. Дейнега Карина Александровна , 03.03.2000
- 24. Голозубова Татьяна Андреевна, 24.05.2003
- 25. Чурина Надежда Константиновна
- 26. Галанова Алла Владиморовна
- 27. Васильева Ирина Анатольевна
- 28. Демчук Виктория Витальевна, 04.04.2001
- 29. Паникоровская Наталья Ивановна
- 30. Брагина Екатерина Дмитриевна
- 31. Пьянова Валентина Максимовна
Темрюкская ЦРБ:
- 32. Зацаренко Валерия Константиновна, 08.09.2001
- 33. Гурская Ксения Андреевна, 14.07.2002
- 34. Красницкая Екатерина Николаевна, 19.07.2002
Краснодарская больница:
- 35. Пиненжик Олег Александорич, 28.10.1999
- 36. Шилина Анна Вячеславовна, 29.03.2001
Республиканская детская клиническая больница:
- 37. Радько Анастасия Юрьевна, 29.04.2002
Симферопольская № 6:
- 38. Гуцуляк Виктория Александровна, 14.09.1999
- 39. Жукова Виктория Андреевна, 27.07.1996
Семашко:
- 40. Крутько Николай Константинович, 02.06.2000
Керченский онкодиспансер:
- 41. Николаева Юлия Владимировна, 9.03.1990
- 42. Кондрашечкин Валентин Витальевич, 15.06.2000
Среди пострадавших находятся двое неизвестных.