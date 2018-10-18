Списки пострадавших при массовом убийстве в Керчи на 01:00

Вчера в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство.

В 19:00 в Симферополь прибыл самолёт ИЛ-76 МЧС России с группой с психологов и медицинскими специалистами, которые будут оказывать помощь пострадавшим.

Есть погибшие.

Администрация города предоставила списки пострадавших во время взрыва в Керченском политехническом колледже на 01:00. Сейчас они все находятся в больницах.

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Ленинская ЦРБ:

1. Бочка Мария Андреевна, 26.11.2001

2. Соколова Анастасия Сергеевна, 30.05.2000

3. Ротаенко Анна Геннадьевна, 06.09.2002

4. Лоло Яна Игоревна, 06.09.2002

5. Зарубина Ксения Руслановна, 25.02.2000

6. Рыбкин Никита Игоревич, 04.10.2002

7. Веремюк Данила Александрович, 20.04.2001

8. Альшевский Игорь Сергеевич, 04.08.1998

Керченская больница имени Пирогова:

9. Лысенко Елизавета Денисовна, 01.03.2001

10. Ильясова Арзы Расимовна, 15.03.2003

11. Калиниченко Наталья Юрьевна, 15.04.2002

12. Пономарева Виктория Александровна, 13.04.2003

13. Грищенко Николай Сергеевич, 12.12.2001

14. Грищенко Ольга Николаевна

15. Бурлов Евгений Алексеевич, 05.10.2002

16. Карпушева Фатиме Наильевна, 02.10.2002

17. Александрова Кристина Николаевна, 10.08.2003

18. Михлина Юлия Сергеевна, 30.03.2003

19. Дьяченко Ксения Георгиевна, 14.01.2001

20. Егорова Яна Витальевна, 19.07.1998

21. Третьякова Наталья Андреевна, 11.06.2000

22. Розанова Любовь Андреевна, 13.11.1999

23. Дейнега Карина Александровна , 03.03.2000

24. Голозубова Татьяна Андреевна, 24.05.2003

25. Чурина Надежда Константиновна

26. Галанова Алла Владиморовна

27. Васильева Ирина Анатольевна

28. Демчук Виктория Витальевна, 04.04.2001

29. Паникоровская Наталья Ивановна

30. Брагина Екатерина Дмитриевна

31. Пьянова Валентина Максимовна

Темрюкская ЦРБ:

32. Зацаренко Валерия Константиновна, 08.09.2001

33. Гурская Ксения Андреевна, 14.07.2002

34. Красницкая Екатерина Николаевна, 19.07.2002

Краснодарская больница:

35. Пиненжик Олег Александорич, 28.10.1999

36. Шилина Анна Вячеславовна, 29.03.2001

Республиканская детская клиническая больница:

37. Радько Анастасия Юрьевна, 29.04.2002

Симферопольская № 6:

38. Гуцуляк Виктория Александровна, 14.09.1999

39. Жукова Виктория Андреевна, 27.07.1996

Семашко:

40. Крутько Николай Константинович, 02.06.2000

Керченский онкодиспансер:

41. Николаева Юлия Владимировна, 9.03.1990

42. Кондрашечкин Валентин Витальевич, 15.06.2000

Среди пострадавших находятся двое неизвестных.

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