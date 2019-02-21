Оформление кухни в итальянском стиле

Кухня в итальянском стиле – это теплая, уютная комната, гармонично сочетающая традиционные ценности и изысканный вкус хозяев. Итальянская кухня – это не только место для приготовления пищи, это именно та комната, где собирается вся семья, ведутся задушевные разговоры и встречаются друзья! Итак, в этой статье мы рассмотрим вопрос относительно оформления кухни в итальянском стиле.

Отделываем стены и пол

Для декора стен, пола и потолка выбирают природные материалы – камень, дерево либо керамику. Стены оформляют декоративной штукатуркой, кирпичом или камнем, обшивают деревом. Можно также смешивать эти материалы – для итальянского стиля характерна многослойность, поэтому в дизайне интерьера каменная кладка гармонично сочетается с деревом и штукатуркой. Потолки также отделывают деревом, если же позволяет высота помещения, то используют декоративные потолочные балки – их красят в темные насыщенные цвета, что создаст эффект старых дубовых перекрытий.

Полы в классической итальянской кухне –, как правило, каменные, это может быть декоративный камень или благородный мрамор. В крайнем случае, можно использовать имитацию камня, например ламинат: чтобы не нарушить общий стиль помещения, выбирают качественное покрытие, создающее полную иллюзию камня. В отделке полов и стен можно использовать мозаику и керамическую плитку – последнюю выбирают большую, прямоугольную, имитирующую старый камень, со сколами и потертостями.

Окна и дверные конструкции подбирают деревянные, массивная дубовая дверь – визитная карточка дизайна интерьера в итальянском стиле. Рамы и двери лучше всего оставить натурального цвета или придать им темный тон с помощью морилки либо специальной пропитки. Ручки на дверях и окнах могут быть простыми металлическими или коваными с затейливым рисунком. Если же комната выдержана в темных оливковых или коричневых тонах, то гармонично будут выглядеть дверные ручки под золото. Подоконники –, как и полы – делают каменными или выкладывают мозаикой.

Оливки и красное вино – выбираем цвет!

В итальянском дизайне интерьера царят природные насыщенные оттенки – зеленый, оливковый, бордовый, винный, терракотовый, оранжевый и цвет охры. Для создания же гармоничного интерьера выбирают один главный тон и добавляют два-три акцента. Глубокую зеленую гамму разбавит бордо и лиловый цвет, теплую терракотово-оранжевую гамму дополнят бежевые и молочные тона, а бледно-голубой и желтый добавят ей свежести.

Керосиновые лампы и свечи

Свет в итальянской кухне – мягкий и рассеянный. Под потолком размещают люстру, стилизованную под старину. Источников света должно быть много – в каждой зоне свой маленький светильник. Лучше всего, если это будут маленькие бра в виде подсвечников, керосиновых ламп или фонарей. Вместо люстры в дизайне интерьера кухни также можно повесить на цепочке большой старинный фонарь, необычно выглядит и настольная лампа у разделочной доски.

Итальянская мебель – только натуральное дерево!

Массивная добротная деревянная мебель, украшенная металлическими элементами – лучший выбор для кухни в принятом дизайнерском решении. Изделия необязательно должны быть натурального цвета, их можно покрасить в природные тона – оливковый, песочный, терракотовый. Старинная резьба и металлическая фурнитура – главные атрибуты итальянского кухонного гарнитура.

Большой обеденный стол из грубого дерева, гладкая каменная столешница, вместительный буфет и деревянные скамьи создадут атмосферу настоящей тосканской деревни. Если же помещение достаточно большое, то можно установить электрический камин, который декорируют каменной кладкой – чтобы он не выбивался из общего стиля. Для комнаты выбирают буфеты и тумбочки с большим количеством ящиков и полочек: итальянцы любят ставить кухонную утварь на открытые полки и вешать ее на крючки. Лучше не акцентировать внимание на современной кухонной технике, исключение составляет лишь вытяжка. Купольная и массивная, она, расположенная над большой плитой – неотъемлемый атрибут Италии!

Подбираем аксессуары

В оформлении дизайна интерьера кухни итальянцы широко используют текстиль. Вышитые салфетки, лоскутные подушечки, чехлы на стулья и праздничная белая скатерть с вышивкой создадут необходимую атмосферу. Вышивка –, как и резьба на мебели – чаще изображает фигурки животных и продукты питания.

Занавески на кухонные окна подбирают белые с ярким мелким рисунком или контрастной отделкой. Сшитые из легкой натуральной ткани, они прикрывают окна только наполовину, чаще же всего окна совсем открыты. На полках, кроме красивой посуды и кухонной утвари, ставят несколько пузатых стеклянных бутылок с маслом и специями.

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