Огненная стихия: в Севастополе большой пожар на военном аэродроме

В Севастополе в поселке Кача горит поле на аэродроме. В непосредственной близости от пожара находятся жилые дома. Об этом сообщает очевидец пожара, который записал видео.

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Очевидец происшествия предполагает, что на месте непосредственного возгорания могут гореть покрышки или топливо, от чего непосредственно и появился черный дым.

На данный момент локализовать возгорание пытаются три пожарных расчета.

Фото: скриншот из видеозаписи

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