Огонь на горевших танкерах в Черном море утихает

Пожар на танкерах «Маэстро» и «Канди» стихает, на судах остается небольшое горение. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

«Два буксира регулярно орошают оставшиеся участки горения в районе палубных надстроек и баков, где имеются остатки топлива. Пламя явно утихает. Горение еще остается, но небольшое», — говорится в сообщении ведомства.

Читайте: Как моряки спасались от пожара на танкере в Черном море?

Начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ главка МЧС России по РК Андрей ПАВЛЮЧЕНКО рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму», как происходит тушение горящих ГСМ в море. Специалист отметил, что успех проводимой операции по тушению пожара зависит от слаженности действий всех занятых в операции служб и подразделений.

По мнению ПАВЛЮЧЕНКО, на данный момент распространении пожара уже невозможно, но необходимо принимать меры для недопущения экологической катастрофы.