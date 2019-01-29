Огонь на горящих танкерах в Черном море стихает

На танкере «Маэстро» прекратилось открытое горение, но на другом судне еще полыхает огонь. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

На «Маэстро» уже не видно открытых участков горения, но судно еще не может быть осмотрено спасателями.

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«В данный момент оба танкера находятся на якоре. Открытого горения на «Маэстро» уже не видно, но пламя может еще оставаться внутри. Пока проверить это нет возможности», — сообщают в ведомстве.

На танкере «Кэнди» до сих пор фиксируется интенсивное горение, происходит периодическое орошение танкера.