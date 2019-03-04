Огонь наконец потушен: танкеры у берегов Крыма перестали гореть

Вчера полностью прекратилось горение сжиженного газа на «Маэстро» — втором из горевших в Черном море танкеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Горение на танкерах продолжалось почти полтора месяца, на одном из танкеров — «Канди» пожар прекратился 28 февраля текущего года. Последний очаг возгорания на судне «Маэстро» затих в 18.50 в минувшее воскресенье.

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В данный момент возле танкеров находится судно Росморреччфлота, которое обеспечивает их безопасность.

Дальнейшая судьба горевших танкеров пока не известна – ожидается решение со стороны судовладельцев.