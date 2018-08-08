Ограничение движения на Крымском мосту в связи с ДТП снято

Частичное ограничение, введенное на Крымском мосту по направлению в Керчь в связи с ДТП, снято. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань»

«С 15:40 движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме по обеим полосам крымского направления. Видимость на трассе — хорошая, дорога — сухая, температура воздуха — 28 градусов Цельсия, ветер 9 м/сек.», — говорится в сообщении.

Движение по автодороге на Крымском мосту временно ограничивалось на участке км 150 — км 152 в связи с ДТП, произошедшем сегодня около 11:00, когда водитель легкового автомобиля допустил столкновение с дорожной машиной (АКДМ), осуществляющей помывку барьерного ограждения. Оба автомобиля получили механические повреждения.

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На время устранения последствий ДТП движение по одной из двух полос (правой) было приостановлено, вторая полоса (левая) оставалась свободна для общего потока транспортных средств. Движения по таманскому направлению осуществлялось в штатном режиме.

Около 13:30 эксплуатационная служба эвакуировала попавший в ДТП легковой автомобиль на площадку поста ГАИ на керченской стороне, следом эвакуирована поврежденная машина дорожной службы. После этого дорожники произвели тщательную уборку проезжей части, и ЦУП Крымского моста возобновил движение транспортных средств по обеим полосам дороги крымского направления.

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