Огромный столб дыма: пожар в Старом Крыму виден с керченской трассы

Около Старого Крыма произошло возгорание лесной подстилки. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС России по Республике Крым.
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Как рассказали в ведомстве, возгорание произошло на территории Старокрымского лесничества возле горы Агармышь, а ориентировочная площадь пожара около семи гектар.
В социальных сетях очевидцы сообщают о том, что огромный столб дыма видно даже с керченской трассы.
В ведомстве также сообщили, что жертв и пострадавших нет.
Фото: Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДД