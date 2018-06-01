«ОКЕАН» — «КЫЗЫЛТАШ»: заключительный матч футбольного сезона

2 июня пройдет заключительный, 28-й тур Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

Последний домашний матч третьего футбольного сезона Крыма пройдет 2 июня 2018 года. В городе Керчь, на стадионе имени 50-летия Октября, в 17:00 болельщики увидят поединок команды: ФК «ОКЕАН» (Керчь) и ПФК «КЫЗЫЛТАШ» (Бахчисарай). Арбитр матча — Владислав Гринченко (Севастополь), который славится своей строгостью.

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Матч в Керчи не имеет принципиального значения, однако редакция сайта КерчьИНФО уверена, что керченские футболисты покажут в этом матче свое мастерство и желание победить, чтобы завершить сезон на мажорной ноте.

Сразу по окончанию матча состоится закрытие футбольного сезона на территории летней площадки кофейни «Кофеек», где футболистов ждет развлекательная программа и неформальное общение с болельщиками города.

Матчи 28-го тура в это же время – в 17:00 пройдут и в Ялте, и в Севастополе. Интригой этого тура остается только определение команды, которые должны будут покинуть элитный дивизион крымского полуострова, а также те, кто сможет продемонстрировать себя и проявить талант, оставшись в Премьер-лиге через стыковые поединки.

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