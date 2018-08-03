Около 200 тысяч квадратных метров дорог отремонтировали в Крыму в июле

За июль специалисты Крымавтодора отремонтировали около 200 000 м2 покрытия региональных и межмуниципальных дорог республики. Наибольшие объемы были выполнены в Черноморском, Красногвардейском, Белогорском, Бахчисарайском и Джанкойском районах. Об этом сообщил и.о. директора ГУП РК «Крымавтодор» Дмитрий Кривенко.

В Сакском районе завершены работы по текущему ремонту участка автомобильной дороги «Евпатория – Мирный» в районе села Абрикосовка.

Продолжаются работы по ремонту дороги «Евпатория – Мирный» в районе села Приветное.В Красногвардейском районе сотрудники Крымавтодора выполнили ямочный ремонт общей площадью 5600 м2, а также произвели укладку выравнивающего слоя площадью 11400 м2 на участках дорог «Красногвардейское – Новоекатериновка», «Октябрьское – Докучаево» и «Октябрьское – Садовое».

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В Феодосии на участке автомобильной дороги «п.Владиславовка – с.Каменское – с.Семисотка – с.Батальное» дорожники заасфальтировали 6 км проблемного участка дороги.

В Симферопольском районе на участке автомобильной дороги «Симферополь – Феодосия – Живописное» возле Дачного массива специалисты Крымавтодора провели ликвидацию колейности, укладку нижнего слоя методом ресайклинга и верхнего слоя асфальтобетона площадью 4700 м2.

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Сотрудники ГУП РК «Крымавтодор» продолжают ремонт и на других участках республиканских дорог. Так, например, в Белогорском районе отремонтировано 15000 м2 дорог за месяц, в Бахчисарайском — 14000 м2, в Судаке – 10000 м2. Всего Крымавтодор обслуживает 6102 километра автомобильных дорог, регулярно выполняя работы по ликвидации деформации покрытия проезжей части в составе работ по содержанию дорог.

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