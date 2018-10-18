Около 800 телефонных звонков поступило на горячую линию после взрыва в керченском колледже

Работает «горячая линия» в связи с трагическими событиями в Керчи.

Около 800 телефонных звонков поступило на горячую линию, организованную после взрыва в колледже в Керчи, сообщила журналистам ТАСС уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА.

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«Порядка 800 звонков поступает на телефон горячей линии», — сказала она, находясь на месте происшествия.

В среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате трагедии погибли, включая нападавшего, 20 человек. Порядка 50 были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии и пребывают в реанимации.

Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», позже было переквалифицировано на статью «Убийство».

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