Опасные дороги Керчи (ФОТО И ВИДЕО)

Сегодня журналисты КерчьИНФО вместо того, чтобы сидеть в душном офисе, решили прогуляться по улицам родного города.

Керчь — это город потрясающих пейзажей, который заставляет душу петь. Расположенный между двух морей небольшой восточный город во все времена вдохновлял художников и музыкантов на величайшие творения. Исторические достопримечательности Керчи привлекают туристов и ученых со всего мира. Однако состояние дорог приводит в ужас.

На снимках изображена улица на Нижнем Солнечном, а также центр города — улица Самойленко. Состояние дорог, по которым ежедневно приходится ходить и ездить керчанам, мягко говоря, удивляет. Дороги Керчи находятся в критическом состоянии.

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Кроме чудовищного внешнего вида, ямы на дорогах и плохое качество дорожного покрытия сказываются на состоянии автомобилей, что может привести к ДТП.

Опасные дороги Керчи